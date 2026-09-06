La notte dei grandi ex si arricchisce di un capitolo suggestivo. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione riportate da Tuttosport, "Cavallo Pazzo" Adrien Rabiot è pronto a stringere i lacci degli scarpini per guadagnarsi la prima maglia da titolare della stagione nel Milan di Rúben Amorim. Il centrocampista francese vivrà il suo debutto dal primo minuto proprio sul prato dell'Allianz Stadium, la casa della Juventus che per cinque lunghi anni lo ha visto imporsi come un calciatore di livello internazionale.

Il super impatto dalla panchina: i numeri di Rabiot nelle prime giornate

La mossa tattica di Amorim: Rabiot nel ruolo di "assaltatore"

La scelta di Amorim non arriva certo per caso, ma è il frutto di due prestazioni da subentrato che hanno letteralmente spaccato in due le prime sfide di campionato. Contro il Torino, il centrocampista classe 1995 ha disputato 34 minuti di altissimo livello, servendo l'assist vincente per il gol di Alphadjo Cisse e timbrando il cartellino con la rete del raddoppio rossonero. Sette giorni dopo, nel match casalingo contro il Venezia, il numero 12 ha garantito 30 minuti di pura sostanza e qualità, cementando il centrocampo e illuminando la trequarti nella sfida poi risolta dal guizzo di Gonçalo Ramos.Nello scacchiere tattico deldisegnato dal tecnico lusitano, la posizione di Rabiot è ben definita: agisce sulla trequarti di destra come un vero e proprio "assaltatore". Si tratta di una riproposizione della felice intuizione avuta da Roberto De Zerbi nella stagione 2024-2025 ai tempi dell'Olympique Marsiglia. Amorim apprezza enormemente le sue doti balistiche dalla distanza, la capacità di inserirsi in area come una seconda punta e l'abilità nel sfruttare tutti i suoi centimetri nei duelli aerei in area di rigore.

Anche questa sera a Torino, il francese si posizionerà sulla linea dei trequartisti al fianco di uno tra Alexis Saelemaekers e il giovane Cisse, a supporto dell'unica punta Ramos. Se dovesse trovare la via della rete, Rabiot entrerebbe nella gloriosa storia di questa classica: diventerebbe infatti il primo calciatore straniero in assoluto a segnare in Juventus-Milan indossando entrambe le maglie.

Il passato in bianconero, le sirene di mercato e il piano di rinnovo con il Milan

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A Torino Rabiot ha vissuto cinque stagioni intense dal 2019 al 2024, collezionando 212 presenze condite da 22 gol e 16 assist. In estate le indiscrezioni di calciomercato lo avevano accostato a più riprese al Napoli, dove avrebbe ritrovato il suo "papà calcistico" Massimiliano Allegri, l'uomo che lo aveva voluto fortemente in rossonero un anno fa. Voci rimaste tali, perché il centrocampista ha scelto di rimanere al Milan per riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo.I colloqui privati con il proprietario di RedBird Gerry Cardinale e con lo stesso Amorim hanno garantito e certificato la sua centralità nel progetto presente e futuro. Il club di Via Aldo Rossi ha già manifestato l'intenzione di estendere l'attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2028 (che prevede un'opzione per un ulteriore anno), con un adeguamento dell'ingaggio verso l'alto rispetto ai 3,5 milioni di euro netti più bonus percepiti attualmente.