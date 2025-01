Il giornalista Tony Damascelli ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, soffermandosi sugli anticipi del sabato della 21^ giornata della Serie A 2024/202 5 e in particolare sul big match tra Juventus e Milan . A suo dire i rossoneri sono stati senza carattere e soprattutto anemici, anche per l'assenza di Christian Pulisic . Ecco, dunque, il suo pensiero.

Juventus-Milan, Damascelli durissimo sulla prestazione: "Disarmanti, anemici". Poi su Conceicao ...

"Seguendo invece Juventus-Milan si è capito, se a qualche sognatore romantico fosse ancora sfuggito, perché le due ex grandi del nostro campionato siano in affanno di classifica. Tre quarti d'ora disarmanti, poi l'uno-due improvviso della Juventus ha acceso e deciso una partita stanca. Soprattutto per la flessione del Milan, senza carattere e con troppi errori elementari. L'uscita di Yildiz, per un muscolo ferito, ha incredibilmente lanciato il gioco della Juventus, finalmente vivace ed è arrivato anche lo scoop, Motta ha richiamato Koopmeiners, lento e indisponente. Preoccupante l'anemia del Milan. L'assenza di Pulisic spiega di certo il calo ma ora la situazione di classifica dei rossoneri non concede altri spazi. Il cambio di allenatore ha portato euforia episodica". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Terracciano all’Ajax? Sì, ma solo per l’algoritmo … >>>