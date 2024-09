Milan-Lecce, Damascelli: “Morata e Fonseca erano due ex bolliti, ma ora …”

Tony Damascelli , noto giornalista, ha stilato un interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare su Milan - Lecce . Con un pizzico di ironia lo storico cronista ha elogiato tanto Alvaro Morata quanto Paulo Fonseca , definendoli 'ex bolliti', rifacendosi appunto a quelli che erano i giudizi dei tifosi. E ha sottolineato anche il bellissimo gesto dell'attaccante iberico. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan-Lecce, Damascelli elogia a non finire Morata e Fonseca: ma lo fa con pungente ironia

"Qualcuno ha scoperto Morata. Il Milan gode di buona salute e lo spagnolo è l'uomo che fa risalire la squadra, per esperienza e sostanza. Qualità che non appartengono ad alcuni suoi sodali, inutile fare i cognomi tanto il solito noto è davanti agli occhi di tutti. Alvaro si è rasato il capo in omaggio e rispetto dei bambini in cura oncologica, niente trecce e tatuaggi ma il segnale di un uomo vero tra molti fantocci. Il Lecce ha resistito per poi giacere in minuti tre. Totale: Fonseca, ex bollito, datato (un po' come Morata), aggancia il Toro in testa, classifica provvisoria, conferma di un campionato ondivago".