Inter, Zhang nei guai: difficile il rifinanziamento del debito con Oaktree

Momento complicato per il presidente dell'Inter Steven Zhang. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'Il Sole 24 Ore' si fa sempre più difficile l'ipotesi rifinanziamento per il debito da 275 milioni (iniziali, poi saliti sui 300) con Oaktree. Secondo il quotidiano la scadenza è segnata per maggio 2024 e gli interessi, con l'accordo stipulato a maggio 2021, sono al 12%. L'ipotesi rifinanziamento si fa dunque sempre più complicata a causa dei tassi di interesse altissimi e della difficoltà generale di ottenere finanziamenti di questo rilievo. A differenza di quanto fatto dal fondo Elliott con il Milan, Oaktree non avrebbe intenzione di gestire l'Inter. In quel caso si sostituirà a Zhang e individuerà nuovi compratori per il club, nel caso in cui l'attuale presidente nerazzurro non dovesse trovare soluzioni a questa situazione molto complicata.