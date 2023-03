Mercato Milan – Diavolo su Morata? Ecco come stanno le cose | PM News

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha riportato una vera e propria bomba di mercato che riguarda il Milan . Secondo la 'rosea', infatti, il club di via Aldo Rossi potrebbe acquistare in estate Alvaro Morata , attaccante dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto nel 2024. Considerata la sua situazione contrattuale e un futuro che potrebbe portarlo lontano da Madrid, il quotidiano indicherebbe il Milan la squadra dove potrebbe andare a giocare l'ex attaccante della Juventus nella prossima stagione. Ma le cose stanno esattamente così?

Stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', in questo momento non ci sarebbe nulla di concreto in merito alla pista che porterebbe Alvaro Morata al Milan in estate. In passato i rossoneri hanno seguito da molto vicino il neo capitano della Spagna, ma il suo arrivo a Milanello non si è mai concretizzato. Anzi, dopo aver vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016, l'attaccante spagnolo aveva fatto ritorno nel 2020 per poi lasciare definitivamente il club bianconero la scorsa estate. Tornando all'attualità, ad oggi appare difficile che il suo trasferimento alla corte di Pioli possa concretizzarsi in estate. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane. Calciomercato Milan, da Gavi a Rabiot: quante occasioni a centrocampo.