Mercato Milan – Piace Morata: l’assist arriva dal contratto in scadenza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe acquistare in estate l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di un possibile colpo in entrata da parte del Milan. Secondo la 'rosea' i rossoneri in estate potrebbe acquistare Alvaro Morata, attaccante spagnolo in scadenza di contratto nel 2024 con l'Atletico Madrid. Diventato da poco anche capitano della nazionale spagnola, Morata potrebbe essere un gran colpo in entrata per il Diavolo per diversi motivi.

Il Milan considera Morata un giocatore di alto livello e sarebbe un ottimo acquisto in quanto conosce perfettamente il campionato italiano, visto che ha indossato la maglia della Juventus in passato. Nonostante non si tratti di un grandissimo bomber, si tratta di un attaccante che va regolarmente in doppia cifra dalla stagione 2014-2015. In estate il Milan farà sicuramente qualcosa per rinforzare e ringiovanire il reparto d'attacco. Ibrahimovic è in scadenza di contratto, mentre Giroud dovrebbe rinnovare di un altro anno. Nonostante ciò, servono forze fresche e Morata potrebbe essere il centravanti del futuro dei rossoneri.

Il suo arrivo a Milanello non sarebbe impossibile in quanto, come detto, è in scadenza tra un anno e l'Atletico Madrid non potrebbe chiedere oltre 15-20 milioni di euro per la sua cessione. Semmai la questione più delicata riguarderebbe il suo stipendio: alla Juventus guadagnava 5 milioni, una cifra che nessuno, in questo momento, percepisce al Milan. Morata in passato era stato un obiettivo di mercato del Milan cinese, anche se alla fine Fassone e Mirabelli decisero di puntare su André Silva e Kalinic. Riguardo l'attualità, dall'arrivo di Depay alla corte di Simeone, Morata non ha giocato più con la stessa continuità di prima e tiene fortemente in considerazione l'idea di lasciare Madrid al termine della stagione. Milan, sfuma il riscatto di Brahim Diaz: irrompe una big inglese.