Mercato Milan – Sfuma il riscatto di Brahim Diaz: irrompe una big inglese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, su Brahim Diaz ci sarebbe il forte interesse di un club inglese

Enrico Ianuario

La stagione fin qui disputata da Brahim Diaz è stata positiva. Nonostante l'investimento da parte del Milan fatto in estate su Charles De Ketelaere, il calciatore spagnolo è riuscito a conquistarsi un posto da titolare nell'undici di Pioli relegando in panchina proprio l'ex calciatore del Club Brugge. In questa stagione Brahim Diaz ha disputato 31 partite e segnato 5 gol, di cui uno pesantissimo in Champions League nella gara d'andata contro il Tottenham. Questa, però, potrebbe essere la sua ultima stagione in rossonero, nonostante il Milan abbia il diritto di riscatto da esercitare.

Come ben si sa, Brahim Diaz è stato acquistato nell'estate del 2021 in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Real Madrid. Nonostante gli accordi con il club spagnolo, dall'Inghilterra fanno sapere di un forte interesse da parte di una big della Premier League sul numero 10 rossonero. Secondo quanto riferisce 'Sport Witness', la società in questione sarebbe l'Arsenal, squadra capolista del campionato inglese. A voler il calciatore al momento in forza al Milan sarebbe l'allenatore dei GunnersMikel Arteta, il quale conosce Brahim Diaz da quando ricopriva il ruolo di assistente di Pep Guardiola al Manchester City.

Il suo addio non potrebbe essere così improbabile. Il motivo? Il futuro di Brahim Diaz dipenderà tanto dalla conquista di un posto per la prossima Champions League da parte del Milan. In questo momento i rossoneri si trovano al quarto posto in classifica, ma la lotta Champions è tutt'altro che chiusa. Discorso opposto, invece, per l'Arsenal che ormai è praticamente sicura di partecipare alla prossima edizione del torneo europeo più prestigioso. Vedremo, dunque, quale maglia indosserà Brahim Diaz nella prossima stagione, anche se c'è da considerare il fatto che il calciatore abbia ribadito più volte di trovarsi bene alla corte di Pioli.