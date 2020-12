Ibrahimovic, che acquisto: in Svezia ha comprato un bosco da 3 milioni

Ibrahimovic, maxi acquisto in patria: ecco di cosa si tratta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante del Milan di Stefano Pioli, è il protagonista dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Ibrahimovic, infatti, ha dichiarato di sentirsi a casa al Milan ed a Milano. Ma non va dimenticato come la sua famiglia, ovvero la moglie Helena ed i due figli, Maximilian e Vincent, sia rimasta in Svezia, a Stoccolma. In particolare perché così i due ragazzi hanno potuto proseguire il percorso scolastico in patria.

La vita familiare di Ibra, quindi, continua a distanza ma, appena può, Ibrahimovic torna a Stoccolma per stare con loro. È successo anche ora, dopo la vittoria per 3-2 del Diavolo sulla Lazio a ‘San Siro‘, per godersi qualche giorno di vacanza ed il Natale con i suoi cari.

Domani Ibrahimovic farà rientro a Milano dove, nei prossimi giorni, riprenderà ad allenarsi, presso il centro sportivo di Milanello, per recuperare il prima possibile dal problema al soleo del polpaccio sinistro che lo vedrà fuori causa per altri 15 giorni più o meno.

Andare in Svezia, ha commentato la ‘rosea‘, è servito ad Ibrahimovic per ricaricarsi dal punto di vista mentale. E ne ha approfittato per mettere a segno un maxi acquisto. Ibra, infatti, è amante della natura e, in particolare, della località montana di Åre, al confine tra Svezia e Norvegia.

Proprio lì, nella cittadina di Åre, Ibrahimovic ha acquistato un terreno boschivo tutto per lui, di mille ettari circa, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Una proprietà per la quale ha ottenuto i permessi per cacciare e per pescare. Ibra, ha ricordato il quotidiano sportivo, ha anche altre tre case in Svezia, oltre quella dove vive ed il bosco appena comprato.

Una è sul lago di Kälapannsjön, utilizzata soprattutto per le battute di caccia. L'altra è tra le montagne di Offerdalsfjällen. L'anno scorso ne aveva presa un'altra a Tvårådalen. Vendute, invece, quella storica sul lungomare di Malmö e quella nell'arcipelago davanti a Stoccolma.