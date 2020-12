Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Sfida a PSG e Juve per il giovane bomber”

Calciomercato A.C. Milan: anche i rossoneri su Brenner

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è stato chiaro parlando a ‘Dribbling‘, trasmissione di ‘RaiDue‘, nei giorni scorsi. Il Milan non dovrebbe prendere un vice di Zlatan Ibrahimović, poiché, in quel settore del campo, in caso di assenza dello svedese in Diavolo si sente ben coperto.

Possono infatti giocare da centravanti Ante Rebić e Rafael Leão, nonché i giovani Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Attenzione, però, perché il dirigente del club di Via Aldo Rossi ha anche detto che il Milan starà attento alle opportunità che il calciomercato invernale potrebbe proporre. Si è parlato molto del possibile acquisto di Luka Jović, ma anche delle piste che portano a Gianluca Scamacca ed a Odsonne Édouard.

Bene, una di queste piste, l’ultima in ordine di tempo, sembra arrivare dal Brasile. Terra da sempre foriera di talenti, in particolare nel reparto avanzato. Secondo quanto riferito, infatti, da ‘UOL Esporte‘, il Milan è tra i club accostati a Brenner. Classe 2000, attaccante centrale in forza al San Paolo, Brenner, in stagione, ha messo a segno 22 gol e fornito 4 assist in 37 gare totali con il ‘Tricolor Paulista‘.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate ai più attenti osservatori di calciomercato. Oltre al Milan, su Brenner ci sarebbero infatti anche PSG e Juventus. Sembrerebbe, però, essere l'Ajax il club più avanti di tutti sul calciatore sudamericano. Brenner, sotto contratto con il San Paolo fino al 31 maggio 2022, può lasciare il Brasile per una cifra tutto sommato contenuta.