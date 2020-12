Calciomercato Milan – Jovic interessato al trasferimento in rossonero

Calciomercato Milan: Jovic ricambia la stima del Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, è una delle idee del Milan per rinforzare l’attacco nell’imminente sessione invernale di mercato.

Il Diavolo, infatti, sta cercando un centravanti che possa svolgere il ruolo di vice di Zlatan Ibrahimović e, magari, in futuro prenderne il posto quando lo svedese avrà deciso di dire basta con il calcio giocato.

Jovic è uno dei nomi cerchiati in rosso sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri. Il Real Madrid lo aveva acquistato, nell’estate 2019, per 60 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte.

Lì, in Germania, al fianco del rossonero Ante Rebić, aveva segnato 36 gol in 75 gare in due stagioni, facendosi notare come uno dei prospetti più interessanti sul mercato internazionale.

Alla ‘Casa Blanca‘, però, le cose non sono andate esattamente come Jovic si aspettava. Ha giocato poco e male, chiuso da un totem come Karim Benzema. Un paio di gol l’anno scorso, ancora nessuno in questa stagione.

Ecco, dunque, che il Milan potrebbe rappresentare per lui l’occasione di rilancio. Jovic, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è interessato al trasferimento a Milano, ricambiando dunque in toto la stima rossonera.

Non è ancora tempo, questo, per parlare di eventuali formule per il passaggio del calciatore al Milan. I contatti con il suo agente, comunque, sono in corso ed i rapporti tra Milan e Real Madrid, come noto, sono ottimi.

Le buone relazioni tra i due club sono testimoniate dalla chiusura dell’affare Theo Hernández nell’estate 2019, ma anche dall’operazione Brahim Díaz in quella successiva.

Jovic, tra l’altro, potrebbe anche arrivare in rossonero esattamente come fatto da Brahim Díaz. Iniziale prestito secco, per poi risedersi al tavolo delle trattative ed arrivare ad un accordo per il riscatto.

Un'operazione, dunque, che nelle intenzioni dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi impegnerebbe il Milan, in futuro, per almeno 30 milioni di euro.