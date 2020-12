Milan, Maldini annuncia: “Calciomercato creativo” | News

Calciomercato Milan, Maldini anticipa le mosse rossonere di gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha rilasciato un’intervista a ‘Dribbling‘, trasmissione in onda su ‘RaiDue‘, nella quale ha toccato molteplici tematiche di attualità in casa Milan.

Innanzitutto, Maldini ha commentato il 2020 del Diavolo, cambiato radicalmente nel giro di un anno. “Come è arrivato il cambiamento? Credendo in quello che si fa e nei giocatori, aspettandoli – ha dichiarato Maldini, le cui parole sono state riportate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. Questa squadra aveva bisogno di ricostruire una base che, con gli anni, era cambiata e non riusciva a ripartire. Il discorso che abbiamo fatto all’inizio, quando siamo arrivati, è proseguito anche l’anno dopo ed adesso, dopo 18 mesi, si vedono i primi risultati”.

Maldini è orgoglioso di quanto sta facendo per il suo Milan. “Mi rende felice vederlo giocare, la sua maniera di essere, il suo coraggio. Sono tutte cose che noi abbiamo chiesto ai nostri giocatori quando sono arrivati ed a quelli che abbiamo trovato quando, nell’agosto 2018, ho accettato questo lavoro”. Ma come si trova nei panni del dirigente? “Non ritenevo necessaria questa esperienza per la mia vita. Sono stato nove anni fuori dal calcio, non con l’ossessione di dover tornare, un giorno, ma piuttosto con l’idea che, se fosse successo, me la sarei goduta”.

Argomento principe dell’intervista di Maldini, però, il calciomercato invernale 2021 del Milan. La squadra, infatti, ha bisogno certamente di qualche ritocco … “Sarà un mercato magari creativo, magari alla ricerca di qualche opportunità, ma non stravolgeremo la squadra che, nel 2020, ha dimostrato di essere competitiva”. Arriverà un vice di Zlatan Ibrahimović? No, almeno in base alle convinzioni di Maldini. “Abbiamo Zlatan e tante alternative come Rafael Leão, Ante Rebić e Lorenzo Colombo. Ha giocato lì anche mio figlio Daniel. Abbiamo una serie di ragazzi giovani nei quali crediamo, abbiamo mantenuto la parola, hanno giocato e siamo primi in classifica”.

C’è da sperare, dunque, che Ibra torni presto … “Zlatan affronta tutto di petto. Era arrabbiato perché era vicino al rientro. I problemi muscolari riguardano tutti, soprattutto in epoca CoVid_19. Chi lo ha avuto ha sofferto non solo per la malattia, ma anche per gli impegni ravvicinati”. Chiusura dedicata a Stefano Pioli: “Credo che abbia tante caratteristiche da grande allenatore, quindi c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l’unica maniera per riuscire ad avere dei risultati”. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI IVAN GAZIDIS ALLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>