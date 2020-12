TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 27 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 27 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in copertina, dedica ampio spazio alle possibili mosse di mercato della Juventus. I bianconeri, dopo la Supercoppa Italiana, potrebbero riabbracciare Fernando Llorente, già visto a Torino per due stagioni, dal 2013 al 2015. Inoltre, si è proposto Mesut Özil, che all’Arsenal è fuori dal progetto tecnico.

In alto, sotto la testata, invece, l’ingresso, prorompente, del PSG di Mauricio Pochettino sul mercato di gennaio. Gli obiettivi sono Paulo Dybala, che non trova un accordo con la Juve per il rinnovo di contratto, e Christian Eriksen, in rotta con Antonio Conte all’Inter.

Sul quotidiano torinese spazio anche al mercato del Milan, con Mohamed Simakan e Boubakary Soumaré quali ‘mosse Scudetto’ di Paolo Maldini. Infine, spazio al Torino di Urbano Cairo: senza rinforzi, rischia la retrocessione in Serie B. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>