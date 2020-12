Özil: “Bello rivedere Milan e Inter in testa alla Serie A” | News

Milan, Özil è contento per la tua straordinaria annata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stagione difficile, quella in corso, per Mesut Özil, classe 1988, fantasista tedesco in forza all’Arsenal. I ‘Gunners‘, infatti, lo hanno escluso sia dalla lista per la Premier League sia da quella per l’Europa League. Di fatto, l’ex Schalke 04, Werder Brema e Real Madrid non gioca dallo scorso mese di marzo.

Intervenuto, però, su ‘Twitter‘ per rispondere alle domande di alcuni tifosi, Özil ha anche rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul campionato di Serie A. Un torneo nel quale potrebbe anche venire a giocare nel prossimo futuro, giacché i ‘rumors‘ lo hanno accostato a qualche squadra del BelPaese, tra cui il Milan.

“La Serie A è molto interessante questa stagione, dato che la Juventus non sta dominando. È bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica, sarà una bella sfida fino alla fine della stagione. Credo che il titolo sarà conteso da molte squadre quest’anno, non saprei proprio scegliere un favorito”, le parole di Özil sul nostro campionato.

