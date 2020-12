Calciomercato Milan – Possibile scambio con il Torino. Le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: scambio con il Torino

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode questo fine 2020 in testa alla classifica dopo la vittoria sulla Lazio, ma Maldini e Massara pensano a come rafforzare la rosa. L’obiettivo è quello di fare acquisti funzionali, senza però stravolgere l’identità della squadra, che in questo momento sembra avere un equilibrio perfetto.

Tra gli obiettivi c’è quello del difensore centrale, nonostante il rapido inserimento di Kalulu. Un nome a sorpresa, secondo milanlive.it potrebbe essere quello di Armanzo Izzo, calciatore del Torino. Il napoletano può giocare non solo al centro della difesa, ma anche come terzino destro, così come è successo nelle ultime partite con Giampaolo. Izzo ha vissuto un inizio di stagione difficile, ma stiamo parlando di un difensore che solo due stagioni fa si era conquistato la Nazionale a suon di prestazioni.

Nel caso in cui fosse acquistato un nuovo centrocampista centrale, la pedina di scambio potrebbe essere Rade Krunic. Il bosniaco è il quarto centrocampista della rosa dopo Kessie, Bennacer e Tonali, e dunque per Maldini e Massara non sarebbe un gran problema sacrificarlo. Giampaolo, inoltre, ha avuto già Krunic ai tempi dell’Empoli, e dunque sarebbe ben felice di accoglierlo a Torino.

Insomma, vedremo se si concretizzerà o meno questo scambio, ma Milan e Torino si sentiranno nei prossimi giorni. Certo, non stiamo parlano di un scambio incredibile, ma di un'operazione di mercato funzionale che può rivelarsi utile per entrambe le squadre. I rossoneri ci pensano, anche perchè l'agente di Izzo è Mino Raiola, in costante contatto con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.