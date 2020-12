Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini, tentazione Reus | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Reus?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nome nuovo per il Milan. Come noto, la squadra rossonera si gode il primo posto in campionato, tuttavia Maldini e Massara proveranno a cogliere qualche opportunità di mercato, qualora si presentasse.

A tal proposito, il portale fichajes.net lancia un’indiscrezione abbastanza clamorosa. Il Milan sarebbe interessato a Marc Reus. Stiamo parlando di un calciatore di grandi qualità dal punto di vista tecnico e che ha un contratto in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2023. Protagonista anche con la maglia della Germania, in passato Reus è stato fortemente seguito dal Real Madrid e dal Barcellona, a testimonianza del suo valore.

Secondo i colleghi spagnoli, l’operazione sarebbe sostenibile dal punto di vista economico. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di puntare su Reus per aumentare la qualità della rosa e per continuare a sognare lo scudetto. Il tedesco dal canto suo sarebbe ben propenso al trasferimento, visto che il club rossonero rappresenterebbe l’ultimo treno in top club, considerando i 31 anni d’età.

A noi di Pianetamilan.it, in realtà, non risulta, almeno per il momento, che il Milan sia interessato al suo acquisto. Reus, infatti, non rientra propriamente nei parametri voluti da Elliott, e soprattutto ha un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Troppi per le casse rossonere, con la società che è sempre molto attenta al bilancio. In ogni caso, dal punto di vista tecnico, Reus farebbe sicuramente comodo, considerando che può giocare sia come trequartista e sia come attaccante esterno nel 4-2-3-1 di Pioli. Insomma, il tedesco non sembra essere al momento un obiettivo di Maldini e Massara, ma nel calciomercato tutto può succedere, soprattutto dovesse presentarti l'occasione giusta.