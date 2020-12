Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (27/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’intervista esclusiva con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Il dirigente rossonero parla del futuro del club, della proprietà e delle situazioni più intricate di calciomercato. Su ‘SportWeek‘, settimanale della ‘rosea‘, anche un’intervista a Zlatan Ibrahimović. Intanto Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento ed ex rossonero, è convinto di come il Milan possa arrivare fino in fondo a lottare per lo Scudetto. In alto, sotto la testata, si parla del mercato dell’Inter, con il possibile scambio tra Leandro Paredes e Christian Eriksen con il PSG. Inoltre, spazio a Cristiano Ronaldo, autore di 33 gol nel 2020 con la maglia della Juventus. In basso, infine, il Napoli e le sfide che attendono Gennaro Gattuso.

