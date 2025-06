Gozzini su Tiago Santos: “Un’opportunità nonostante l’infortunio, talento indiscutibile”

"Tiago Santos è stato anche il primo a essere intercettato dai radar rossoneri: già nella stagione d’esordio in Francia, dopo che il Lilla lo aveva acquistato dai portoghesi dell’Estoril Praia che a loro volta lo avevano notato tra i giovani dello Sporting Lisbona. Risultato: 56 partite totali col Lilla, quattro gol segnati in tutto. Nella prima stagione 43 partite e tre reti, una per competizione: Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League. In quella appena conclusa 13 presenze e un gol, sei gare combinando qualificazioni Champions e girone unico, e sette in campionato prima della lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Un infortunio così serio da avergli impedito di ripresentarsi in campo: è fermo da ottobre.