Gonçalo Ramos, il retroscena su Ibra e sugli allenamenti. Ecco quando può debuttare

Il Milan ha chiuso due colpi importanti nelle prime settimane del calciomercato: Mario Gila dalla Lazio per la difesa e Gonçalo Ramos dal PSG per l'attacco. La prima punta portoghese è costata più di 70 milioni di euro ed è chiaro che sarà il punto di riferimento del nuovo reparto rossonero.

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Il ruolo di Gonçalo Ramos nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, Ramos ha tutte le qualità per poter fare benissimo: sa segnare in ogni modo, è un rapace d'area di rigore, sa dialogare con i compagni di reparto e anche attaccare lo spazio in verticale.

Oggi l'arrivo a Perth con tutti i suoi compagni dopo le vacanze post Mondiali 2026. In questo periodo, come racconta La Gazzetta dello Sport, si è sposato con la sua fidanzata storica, Margarida Amaral Domingues.

Il piano di allenamento e la data del possibile debutto contro l'Inter

Domani inizierà il lavoro sul campo a caccia della migliore condizione: come racconta la rosea, il suo entourage conferma che in vacanza si è tenuto in allenamento svolgendo il piano di lavoro che gli è stato consegnato dallo staff di Amorim.

Secondo il quotidiano, il debutto non ufficiale con la maglia rossonera potrebbe arrivare già il 5 agosto durante l'amichevole estiva contro l'Inter proprio a Perth, magari giocando pochi minuti, per poi aumentare gradualmente il minutaggio contro il Chelsea e poi il Manchester United (le altre due amichevoli in programma ad agosto).

Il retroscena di mercato: la chiamata decisiva di Zlatan Ibrahimovic

C'è anche una relazione speciale con, uno dei suoi idoli insieme a Cristiano Ronaldo e Lewandowski. È stato proprio il lavoro del senior advisor del club rossonero a convincerlo a scegliere il Milan, affare poi chiuso tempestivamente dache ha anticipato tutta la concorrenza pagando più di 70 milioni di euro al PSG.