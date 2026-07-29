Gonçalo Ramos, il retroscena su Ibra e sugli allenamenti. Ecco quando può debuttare

Gonçalo Ramos è pronto a sbarcare a Perth per iniziare il ritiro con il Milan di Amorim. Dal matrimonio estivo al ruolo decisivo di Ibrahimovic
Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM
Il Milan ha chiuso due colpi importanti nelle prime settimane del calciomercato: Mario Gila dalla Lazio per la difesa e Gonçalo Ramos dal PSG per l'attacco. La prima punta portoghese è costata più di 70 milioni di euro ed è chiaro che sarà il punto di riferimento del nuovo reparto rossonero.
Il ruolo di Gonçalo Ramos nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimNel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, Ramos ha tutte le qualità per poter fare benissimo: sa segnare in ogni modo, è un rapace d'area di rigore, sa dialogare con i compagni di reparto e anche attaccare lo spazio in verticale.
Oggi l'arrivo a Perth con tutti i suoi compagni dopo le vacanze post Mondiali 2026. In questo periodo, come racconta La Gazzetta dello Sport, si è sposato con la sua fidanzata storica, Margarida Amaral Domingues.
Il piano di allenamento e la data del possibile debutto contro l'InterDomani inizierà il lavoro sul campo a caccia della migliore condizione: come racconta la rosea, il suo entourage conferma che in vacanza si è tenuto in allenamento svolgendo il piano di lavoro che gli è stato consegnato dallo staff di Amorim.
Secondo il quotidiano, il debutto non ufficiale con la maglia rossonera potrebbe arrivare già il 5 agosto durante l'amichevole estiva contro l'Inter proprio a Perth, magari giocando pochi minuti, per poi aumentare gradualmente il minutaggio contro il Chelsea e poi il Manchester United (le altre due amichevoli in programma ad agosto).
Il retroscena di mercato: la chiamata decisiva di Zlatan IbrahimovicC'è anche una relazione speciale con Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli insieme a Cristiano Ronaldo e Lewandowski. È stato proprio il lavoro del senior advisor del club rossonero a convincerlo a scegliere il Milan, affare poi chiuso tempestivamente da RedBird che ha anticipato tutta la concorrenza pagando più di 70 milioni di euro al PSG.
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