Genoa-Milan, Jovic spera nella titolarità. E contro il Bologna...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Luka Jovic ha lavorato a parte anche ieri, ma non ha più dolore alla schiena, solo un leggero fastidio. La sfida contro il Genoa è prevista per lunedì sera e il serbo vorrebbe esserci, addirittura dal primo minuto. Ne sarebbe felice anche Sergio Conceicao , che considererebbe la sfida contro il rossoblù una sorta di prova per la finale di Coppa Italia. Venerdì 9 a San Siro, nella partita di Serie A con il Bologna , probabilmente ci saranno molti titolari a riposo : il 14 ci sarà ancora la sfida contro i ragazzi di Italiano a Roma.

Genoa-Milan, Jovic non ha più dolore: sarà titolare? Contro il Bologna Conceicao prepara...

Contro il Genoa, invece, spazio ai titolari: in attacco speranze sia per Gimenez che per Abraham, ma non sarebbe da escludere neanche la presenza dal primo minuto di Jovic. Ieri è tornato in gruppo anche Emerson Royal, out dall’infortunio del 22 gennaio. Il brasiliano è stato accolto dagli applausi del gruppo. A Milanello presente Zlatan Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, super colpo in difesa! C'è un piano già pronto>>>