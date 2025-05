Emerson Royal è tornato a lavorare in gruppo con il sorriso e, come capita in questi momenti, è stato accolto dai compagni di squadra con il solito rito: buffetti sul collo da parte di tutti. Un bel segnale e un bel modo per accogliere il brasiliano. Vedremo quanto vedrà il campo in queste ultime partite stagionali. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: “Ritorno di fiamma per Nunez: il costo” >>>