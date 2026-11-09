Il Milan si prende il quarto posto in classifica e manda un segnale importante nella corsa alla Champions League. La vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, unita alla sconfitta del Como contro l'Inter, ha permesso alla squadra di Rúben Amorim di effettuare il sorpasso sui lariani. Un risultato che non è passato inosservato agli occhi di Paolo Condò, che sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato gli sviluppi dell'undicesima giornata di Serie A.

Condò: "Il Milan ha messo la testa davanti al Como"

Il giornalista ha sottolineato come il successo rossonero a Marassi abbia modificato gli equilibri della zona alta della classifica: "La sconfitta fa uscire il Como dal quartetto della Champions a favore del Milan, che l’ha scavalcato grazie alla significativa vittoria di Genova".

Condò ha inoltre individuato una somiglianza nell'approccio delle due milanesi, entrambe capaci di portarsi sul 2-0 già al 19' del primo tempo. Una partenza convincente, che ha permesso sia al Milan sia all'Inter di gestire a lungo le rispettive partite. Con una differenza nel finale: i nerazzurri hanno controllato senza particolari difficoltà, mentre i rossoneri hanno subito la rete del Genoa, finendo per vivere minuti conclusivi più complicati.

La reazione dopo il Ferencváros e il ruolo di Rabiot e Cisse

Un altro aspetto evidenziato da Condò riguarda la risposta mentale del Milan dopo la pesante sconfitta europea contro il Ferencváros. Il giornalista aveva previsto una reazione sul piano psicologico e, secondo la sua lettura, questa si è effettivamente manifestata a Genova.

In particolare, ha citato Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse, individuandoli come i giocatori più deludenti nella partita di Europa League e tra i protagonisti della risposta in campionato. Entrambi hanno contribuito al successo rossonero: Cisse ha sbloccato il risultato, mentre Rabiot ha dato sostanza alla prestazione della squadra e gli ha fornito l'assist per la rete.

Condò ha dedicato un passaggio anche al Como, reduce da una serata negativa contro l'Inter, ma protagonista di una stagione caratterizzata da prestazioni di alto livello. Il giornalista si aspetta che la squadra di Fabregas torni competitiva dopo la pausa per le Nazionali.

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La conclusione della sua analisi, però, fotografa soprattutto il momento del Milan: «Ma intanto il Milan gli ha messo la testa davanti, il minimo che si possa dire è che partecipa alla corsa».

Il quarto posto non rappresenta dunque un traguardo definitivo, ma un passaggio importante per i rossoneri. Dopo il derby vinto e la risposta arrivata a Marassi, la squadra di Amorim si affaccia alla sosta con una posizione di classifica che la rimette pienamente in corsa per un posto in Champions League.