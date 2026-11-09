Un momento da sogno per Alphadjo Cisse, il nuovo gioiello dell'attacco del Milan guidato da Rúben Amorim. A soli 20 anni e 17 giorni, grazie alla rete decisiva siglata ieri sul campo del Genoa, il talento rossonero ha timbrato il suo 5° gol in appena 9 presenze nella massima serie. Un impatto devastante che lo proietta nella storia del club: nell'era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994-1995), Cisse è diventato il secondo giocatore rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 partite disputate in Serie A con il Diavolo, inserendosi alle spalle del solo Alexandre Pato (capace di riuscirci a 18 anni e 181 giorni).

I numeri del crack rossonero: nell'élite d'Europa con Lamine Yamal

L'avvio stagionale dell'attaccante italiano non si limita però ai confini nazionali. Se in campionato il suo rendimento viaggia a medie altissime, inCisse ha già dimostrato una maturità fuori dal comune, certificata dalla straordinaria tripletta firmata sul campo del

Con 8 gol stagionali già messi a referto tra tutte le competizioni, il centravanti rossonero è entrato di diritto in un'élite continentale ristrettissima. Cisse è infatti uno dei soli tre calciatori nati a partire dal 2006 capaci di segnare almeno 8 reti nei cinque principali tornei europei in questa stagione, condividendo il primato con Lamine Yamal del Barcellona (a quota 13) e Paris Brunner del Monaco (fermo a 8 come il rossonero).

La chiamata di Roberto Mancini in Nazionale e il sogno San Siro

«Non mi aspettavo un inizio simile, cerco sempre di dare il meglio di me e penso di poter crescere ancora. Sono felice della convocazione, in Nazionale cercherò di dimostrare il mio valore e di poter stare nel gruppo. Darò il massimo come sempre»

Un rendimento di questo spessore non poteva passare inosservato agli occhi del Commissario Tecnico della, che lo ha ufficialmente inserito nella lista dei convocati per le cruciali sfide dicontro. Un coronamento perfetto, commentato dallo stesso classe 2006 nel post-partita del Luigi Ferraris di Marassi:

L'obiettivo intimo del ragazzo è già fissato: battezzare il debutto in maglia azzurra proprio sul prato di San Siro contro la Francia, segnando davanti a quello che è diventato a tutti gli effetti il suo pubblico.

Calciomercato Milan: Moncada ebbe l'intuizione, ora il piano rinnovo

Le grandi manovre attorno al futuro di Cisse si spostano inevitabilmente anche dietro la scrivania. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha tutta l'intenzione di blindare il proprio talento, avviando i primi dialoghi per il rinnovo contrattuale. Una matassa da gestire con intelligenza strategica, come spiegato dal giornalista:

"Questo ragazzo è molto giovane, ma continua a segnare con grande continuità e il Milan ha messo in conto anche il suo rinnovo che comunque, va detto, non è un'urgenza da fare domani mattina perché altrimenti perdi il ragazzo", ha sottolineato Romano, precisando come Cisse sia attualmente strafelice della sua esperienza in rossonero.

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Il merito dell'operazione Cisse-Milan, ha ricordato Romano, va ascritto all'ex area tecnica del Diavolo e in particolare a, che ha fortemente creduto nell'intuizione prima di tutti gli altri. Adesso il dossier contrattuale entra ufficialmente nella lista delle priorità da monitorare: il Milan vuole muoversi senza fretta o corse a ostacoli, forte della volontà del calciatore di rimanere e di un altro gol pesante che mette la firma d'autore sul percorso della squadra.