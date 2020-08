GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 28 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Fatta per il rinnovo del suo contratto: lo svedese prenderà il numero 9.

Guadagnerà 7 milioni di euro netti. I rossoneri in corsa per Sandro Tonali: offerta di 38 milioni di euro da parte di Paolo Maldini. L’Inter, che era in vantaggio, ora aspetta.

A proposito dei nerazzurri: sotto la testata ampio spazio alle loro mosse di mercato. Parte l’assalto ad Arturo Vidal del Barcellona e c’è anche il sì di Aleksandr Kolarov della Roma.

Lionel Messi va verso il Manchester City ma il gruppo ‘Suning‘ punta al sorpasso sugli inglesi. In basso, infine, ecco la Juventus: tutto pronto per il ritorno di Moise Kean dall’Everton.

