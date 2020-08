Calciomercato Milan – Di Marzio: “Donnarumma e Ibrahimovic, gli aggiornamenti”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Chiuso l’accordo con Zlatan Ibrahimovic, il Milan proverà a trattenere Gigio Donnarumma facendogli firmare il rinnovo. Ma attenzione, ci sarà tempo, non è una priorità. Nemmeno dopo il rinnovo di Ibra. Ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio, intervenuto durante lo speciale calciomercato di Sky Sport:

“Non se n’è parlato in queste ore. L’affare Ibra era troppo prioritario, nei prossimi giorni si parlerà di Donnarumma. Cercheranno di trattenerlo ovviamente, a giugno andrà a zero e sarebbe complicato per tutti. Farà di tutto il Milan per rinnovargli il contratto. Giusto che si faccia in una fase di tranquillità, magari a fine mercato”.

Breve resoconto sul rinnovo di Ibra: “Il club rossonero fa un ulteriore sforzo, Ibra non gradiva i bonus presenze. Il Milan pagherà 7 milioni di euro a Ibra, senza bonus. Ribadiamo che Zlatan non arriverà domani, bensì sabato mattina”.

