Milan, Ibrahimovic cambia numero di maglia: la profezia di Inzaghi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic e il Milan continueranno ancora insieme (anche se con un altro numero di maglia). Accordo totale sul rinnovo di contratto: al giocatore andranno 7 milioni di euro netti, senza l’inserimento di alcun bonus. Come vi aveamo anticipato, inoltre, Ibra sarà a Milano già domani mattina.

La notizia dell’ultim’ora però riguarda il fatto che Ibra cambierà numero di maglia. Dal 21, lo svedese dovrebbe passare direttamente alla mitica, storica (e maledetta?) maglia numero 9. Gli ultimi giocatori dopo Pippo Inzaghi ad averla indossata hanno fallito completamente in termini di prestazioni e gol. Nessuno escluso. Ibrahimovic va contro la cabala, la scaramanzia e tutto.

Proprio Inzaghi però qualche mese fa aveva dato la sua sentenza: “Mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic la maledizione finirebbe immediatamente, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a Van Basten, è una maglia importante che ritornerà a fare gol”

Ibrahimovic indosserà la maglia numero 9 del Milan, almeno così pare emergere dalle ultime indiscrezioni che circolano. Un’operazione anche di marketing, visto che in tal modo si auspica un aumento delle vendite della nuova maglia 2020/2021 con il nuovo numero.

