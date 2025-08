Galliani torna al Milan? Il possibile ruolo e il consiglio di Ibrahimovic

Galliani potrebbe tornare al Milan ? Noi di Pianeta Milan ne abbiamo parlato in ESCLUSIVA qualche giorno fa. Ora ne parla anche 'Tuttosport'. Galliani, si legge, è ancora l'amministratore delegato del Monza fino ad almeno metà settembre dovrà traghettare la società nelle operazioni di passaggio delle quote da Fininvest al gruppo di investitori americani Beckett Laynes Ventures. Fino al closing definitivo, Galliani rimarrà in carica poi, se tutto andrà per il verso giusto, sarà libero di fare eventualmente nuove scelte professionali.

Milan, Galliani: ritorno possibile. Le tempistiche e il possibile ruolo. Ibrahimovic ...

Secondo il quotidiano, Galliani potrebbe tornare al Milan con il ruolo di super consulente esterno al club, ma con poteri di rappresentanza in Lega Serie A. Dunque, Galliani non entrerebbe nell’organigramma del Milan, ma potrebbe essere ingaggiato da RedBird per andare a prendere un ruolo da advisor come accaduto a Zlatan Ibrahimovic. Secondo il quotidiano non sarebbe da escludere che sia stato proprio lo svedese a parlare di Galliani a Gerry Cardinale. Ci potrebbe essere stato un contatto tra i due. Sulla vicenda non arrivano smentite secche e convinte, segno evidente che qualcosa stia bollendo in pentola.