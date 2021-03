Fiorentina-Milan: Ribéry contro Ibrahimovic, vecchietti a chi?

Franck Ribéry contro Zlatan Ibrahimovic in Fiorentina-Milan di oggi al 'Franchi'. Classe e carisma per i fenomeni che fanno 57 titoli in due

Daniele Triolo

Largo ai 'vecchi'. Nel pomeriggio, in occasione di Fiorentina-Milan, si sfideranno Franck Ribéry e Zlatan Ibrahimovic, stelle dei viola e dei rossoneri. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Una gara nella gara, quindi, tra Ribéry ed Ibrahimovic, due che, nella loro lunga carriera, hanno vinto ben 57 titoli in due.

È vero. Viola e rossoneri intendono affidarsi anche a giocatori più giovani, quali Dušan Vlahović e Hakan Çalhanoğlu, per cercare tre punti di vitale importanza oggi, alle ore 18:00, al 'Franchi'. Ma, inutile negarlo, gran parte delle fortune stagionali di Fiorentina e Milan passano dalla testa e dai piedi di Ribéry e Ibrahimovic.

Ribéry ha vinto soprattutto in Bundesliga, con ben 9 titoli di Campione di Germania conquistati con il Bayern Monaco. Ibra, come noto, è più un giramondo. Ma dovunque è andato ha lasciato il proprio segno. Allo svedese manca però la Champions League, che il francese ha alzato al cielo di Wembley nel 2013 con i bavaresi.

Nel 2021 Ribéry ed Ibrahimovic compiranno rispettivamente 38 e 40 anni. Né il leader della Fiorentina né quello del Milan, però, hanno intenzione di smettere. Mentre Zlatan, però, va verso il rinnovo del contratto con il Diavolo, per l'altro potrebbe configurarsi un ritorno in Germania (fonte 'BILD') oppure un'avventura nel Monza di Kevin-Prince Boateng.

Ribéry ed Ibrahimovic, dunque, vincenti e trascinatori nonostante la carta d'identità ormai piuttosto usurata. Chi sarà più decisivo oggi? Al verdetto del 'Franchi' l'ardua sentenza.