Fiorentina-Milan: Vlahovic davanti ad Ibra per l’esame di maturità

Fiorentina-Milan può essere la gara tra il presente ed il futuro di Dusan Vlahovic. Oggi in viola, domani in rossonero con Zlatan? Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Vlahovic, a poche ore da Fiorentina-Milan, però, soprattutto per un particolare. Finora, in Serie A , l'ex Partizan Belgrado ha castigato Inter e Napoli nella passata stagione e Juventus e Lazio in questa. All'appello, tra le grandi ancora da infilare, manca per l'appunto il Milan di Stefano Pioli .

In un'esclusiva rilasciata qualche giorno fa proprio al quotidiano romano, Vlahovic aveva definito Pioli come un padre per lui: è stato, infatti, un punto fermo nella sua crescita, appena arrivato a Firenze, quando Pioli allenava proprio i viola. E per il giovane serbo sarà stimolante, oggi, confrontarsi sul proscenio del 'Franchi' con Ibrahimović, che ha sempre ammirato. Di sicuro, insomma, a Vlahovic per Fiorentina-Milan non mancano di certo le motivazioni.