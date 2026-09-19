Una mappa completamente stravolta e due colossi storici lasciati a casa nel nuovo corso dell'Italia: la prima lista dei convocati firmata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per il quadruplo impegno di Nations League fa rumore soprattutto perciò che manca. Il rossonero del Milan e il bianconero della Juventus sono infatti quasi scomparsi dai radar della Nazionale Maggiore. Un listone di 34 nomi dove l'unica eccezione che rappresenta la Juventus la sua è il portiere Guglielmo vicario.

Nazionale, Milan e Juventus scomparse dai radar

Un'assenza di massa dovuta ad un incastro di diversi fattori: dal forfait per l'infortunio diche sarebbe stato un perno del centrocampo, Cambiaso ed Ehkator, fino al blocco Under21 riservatopassando anche per le scelte puramente tecniche che hanno lasciato a casa

Per plasmare quella che sarà la sua nuova Italia con il 4-3-3, Roberto Mancini è andato alla ricerca di registi e molta fantasia, ripescando dei profili rimasti a lungo al margini del progetto azzurro. Torna in Nazionale dopo due anni di assenza Nicolò Fagioli, chiamato a raccogliere le chiavi del centrocampo.

In attacco, invece, rivediamo Nicolò Zaniolo, antico pallino del CT rientrato tra i convocati nonostante sia appena tornato a disposizione con l'Udinese dopo una lesione al bicipite femorale rimediata contro il Como.

Presente anche Rolando Mandragora, che torna a Coverciano a distanza di oltre tre anni dall'ultima volta. La vera anima della lista, però, risiede nel rinnovamento della rosa. Sono ben otto i volti nuovi presenti al raduno con la Nazionale: Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Vergara, Zoma e Sebastiano Esposito.

Fa molto discutere invece la convocazione di Daniel Maldini, chiamato dal CT nonostante la bufera extrasportiva che l'ha visto protagonista Milano.

La lista dei convocati

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta),

Gianluigi Donnarumma (Manchester City),

Massimo Pessina (Bologna),

Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori

Ahanor (Crystal Palace),

Alessandro Bastoni (Inter),

Riccardo Calafiori (Arsenal),

Diego Coppola (Paris FC),

Giovanni Di Lorenzo (Napoli),

Federico Dimarco (Inter),

Daniele Ghilardi (Roma),

Michael Kayode (Brentford),

Eddy Kouadio (Monza),

Gianluca Mancini (Roma),

Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter),

Bryan Cristante (Roma),

Issa Doumbia (Sporting CP),

Nicolò Fagioli (Fiorentina),

Davide Frattesi (Lazio),

Rolando Mandragora (Torino),

Alessandro Romano (Cagliari),

Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti