Maxi Lista di 34 azzurri per gli impegni di Nations League: spicca, però, la mancata presenza di Juventus e Milan
Quando giocano le italiane Milan e Juventus in Europa League? Ecco il calendario della League Phase
Una mappa completamente stravolta e due colossi storici lasciati a casa nel nuovo corso dell'Italia: la prima lista dei convocati firmata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per il quadruplo impegno di Nations League fa rumore soprattutto perciò che manca. Il rossonero del Milan e il bianconero della Juventus sono infatti quasi scomparsi dai radar della Nazionale Maggiore. Un listone di 34 nomi dove l'unica eccezione che rappresenta la Juventus la sua è il portiere Guglielmo vicario.
Nazionale, Milan e Juventus scomparse dai radarUn'assenza di massa dovuta ad un incastro di diversi fattori: dal forfait per l'infortunio di Locatelli, che sarebbe stato un perno del centrocampo, Cambiaso ed Ehkator, fino al blocco Under21 riservato Bartesaghi, Cisse e Camarda, passando anche per le scelte puramente tecniche che hanno lasciato a casa Gabbia e gatti.
Per plasmare quella che sarà la sua nuova Italia con il 4-3-3, Roberto Mancini è andato alla ricerca di registi e molta fantasia, ripescando dei profili rimasti a lungo al margini del progetto azzurro. Torna in Nazionale dopo due anni di assenza Nicolò Fagioli, chiamato a raccogliere le chiavi del centrocampo.
In attacco, invece, rivediamo Nicolò Zaniolo, antico pallino del CT rientrato tra i convocati nonostante sia appena tornato a disposizione con l'Udinese dopo una lesione al bicipite femorale rimediata contro il Como.
Presente anche Rolando Mandragora, che torna a Coverciano a distanza di oltre tre anni dall'ultima volta. La vera anima della lista, però, risiede nel rinnovamento della rosa. Sono ben otto i volti nuovi presenti al raduno con la Nazionale: Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Vergara, Zoma e Sebastiano Esposito.
Fa molto discutere invece la convocazione di Daniel Maldini, chiamato dal CT nonostante la bufera extrasportiva che l'ha visto protagonista Milano.
La lista dei convocatiPortieri
- Marco Carnesecchi (Atalanta),
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City),
- Massimo Pessina (Bologna),
- Guglielmo Vicario (Juventus).
Difensori
- Ahanor (Crystal Palace),
- Alessandro Bastoni (Inter),
- Riccardo Calafiori (Arsenal),
- Diego Coppola (Paris FC),
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli),
- Federico Dimarco (Inter),
- Daniele Ghilardi (Roma),
- Michael Kayode (Brentford),
- Eddy Kouadio (Monza),
- Gianluca Mancini (Roma),
- Giorgio Scalvini (Atalanta).
Centrocampisti
- Nicolò Barella (Inter),
- Bryan Cristante (Roma),
- Issa Doumbia (Sporting CP),
- Nicolò Fagioli (Fiorentina),
- Davide Frattesi (Lazio),
- Rolando Mandragora (Torino),
- Alessandro Romano (Cagliari),
- Sandro Tonali (Tottenham).
Attaccanti
- Nicolò Cambiaghi (Bologna),
- Francesco Pio Esposito (Inter),
- Sebastiano Esposito (Sassuolo),
- Samuele Inacio (Borussia Dortmund),
- Moise Kean (Como),
- Daniel Maldini (Cagliari),
- Giacomo Raspadori (Atalanta),
- Gianluca Scamacca (Atalanta),
- Antonio Vergara (Napoli),
- Nicolò Zaniolo (Udinese),
- Mohamed Alì Zoma (Norimberga)
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