Maxi Lista di 34 azzurri per gli impegni di Nations League: spicca, però, la mancata presenza di Juventus e Milan

Alessia Scataglini
- Milano
Il calendario del Milan nella League Phase dell'Europa League 2026-2027

Quando giocano le italiane Milan e Juventus in Europa League? Ecco il calendario della League Phase

Una mappa completamente stravolta e due colossi storici lasciati a casa nel nuovo corso dell'Italia: la prima lista dei convocati firmata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per il quadruplo impegno di Nations League fa rumore soprattutto perciò che manca. Il rossonero del Milan e il bianconero della Juventus sono infatti quasi scomparsi dai radar della Nazionale Maggiore. Un listone di 34 nomi dove l'unica eccezione che rappresenta la Juventus la sua è il portiere Guglielmo vicario.

Nazionale, Milan e Juventus scomparse dai radar

Un'assenza di massa dovuta ad un incastro di diversi fattori: dal forfait per l'infortunio di Locatelli, che sarebbe stato un perno del centrocampo, Cambiaso ed Ehkator, fino al blocco Under21 riservato Bartesaghi, Cisse e Camarda, passando anche per le scelte puramente tecniche che hanno lasciato a casa Gabbia e gatti.
Milan Nazionale

Per plasmare quella che sarà la sua nuova Italia con il 4-3-3, Roberto Mancini è andato alla ricerca di registi e molta fantasia, ripescando dei profili rimasti a lungo al margini del progetto azzurro. Torna in Nazionale dopo due anni di assenza Nicolò Fagioli, chiamato a raccogliere le chiavi del centrocampo.

In attacco, invece, rivediamo Nicolò Zaniolo, antico pallino del CT rientrato tra i convocati nonostante sia appena tornato a disposizione con l'Udinese dopo una lesione al bicipite femorale rimediata contro il Como.

Presente anche Rolando Mandragora, che torna a Coverciano a distanza di oltre tre anni dall'ultima volta. La vera anima della lista, però, risiede nel rinnovamento della rosa. Sono ben otto i volti nuovi presenti al raduno con la Nazionale: Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Vergara, Zoma e Sebastiano Esposito.

Fa molto discutere invece la convocazione di Daniel Maldini, chiamato dal CT nonostante la bufera extrasportiva che l'ha visto protagonista Milano.

La lista dei convocati

Portieri
  • Marco Carnesecchi (Atalanta),
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City),
  • Massimo Pessina (Bologna),
  • Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori

  • Ahanor (Crystal Palace),
  • Alessandro Bastoni (Inter),
  • Riccardo Calafiori (Arsenal),
  • Diego Coppola (Paris FC),
  • Giovanni Di Lorenzo (Napoli),
  • Federico Dimarco (Inter),
  • Daniele Ghilardi (Roma),
  • Michael Kayode (Brentford),
  • Eddy Kouadio (Monza),
  • Gianluca Mancini (Roma),
  • Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti

  • Nicolò Barella (Inter),
  • Bryan Cristante (Roma),
  • Issa Doumbia (Sporting CP),
  • Nicolò Fagioli (Fiorentina),
  • Davide Frattesi (Lazio),
  • Rolando Mandragora (Torino),
  • Alessandro Romano (Cagliari),
  • Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti

  • Nicolò Cambiaghi (Bologna),
  • Francesco Pio Esposito (Inter),
  • Sebastiano Esposito (Sassuolo),
  • Samuele Inacio (Borussia Dortmund),
  • Moise Kean (Como),
  • Daniel Maldini (Cagliari),
  • Giacomo Raspadori (Atalanta),
  • Gianluca Scamacca (Atalanta),
  • Antonio Vergara (Napoli),
  • Nicolò Zaniolo (Udinese),
  • Mohamed Alì Zoma (Norimberga)

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