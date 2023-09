Derby Inter-Milan, per Kalulu recupero difficile: pronto Kjær

Dura che Pierre Kalulu riesca a recuperare in tempo per il derby Inter-Milan. Dovrebbe essere Simon Kjær a sostituire Fikayo Tomori in difesa

Parlando del derby Inter-Milan, partita in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 a 'San Siro', 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Pierre Kalulu si sia fermato, nei giorni scorsi, per un problema muscolare.

Derby Inter-Milan, Kalulu quasi out dalla contesa — Una "situazione strana", l'ha definita la 'rosea', con Kalulu che si è fatto male durante la pausa Nazionali ma senza essere stato convocato dalla sua selezione: un contrattempo, infatti, avvenuto a Milanello e dal quale, a quanto sembra, non sarà semplice recuperare in tempo per il derby.