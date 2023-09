Calciomercato Milan – Moncada individua il vero erede di Cafu: le news

Il Milan ha condotto una sessione estiva di calciomercato davvero entusiasmante. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, infatti, hanno portato ben dieci giocatori nuovi alla corte di Stefano Pioli. Più qualche elemento davvero interessante per la formazione Primavera di mister Ignazio Abate. Al contempo, sono partiti una ventina di giocatori non ritenuti più utili e funzionali per il progetto tecnico rossonero.