De Ketelaere, una crisi senza fine. Ma il Milan non lo molla

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, ha vissuto una prima annata molto deludente in rossonero. La società però punta ancora su di lui

'Gazzetta.it' ha fatto il punto sulla situazione di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che ha vissuto una prima stagione molto deludente in maglia rossonera. Entrato a 23' dalla fine in Roma-Milan dello stadio 'Olimpico', il fantasista belga ha dimostrato, ancora una volta, di essere attualmente inadeguato - almeno dal punto di vista caratteriale e dell'atteggiamento - nel contesto del Diavolo di Stefano Pioli.

Per la 'rosea', De Ketelaere migliorerà, senza dubbio, ma questa sua prima stagione nel Milan sembra essere davvero avviata a concludersi senza quel guizzo che tanto il tecnico quanto, in dirigenza, Paolo Maldini e Frederic Massara, attendono ormai da mesi. L'elettrocardiogramma di CDK è piatto. Per il match nella Capitale, poi, non si parla di impalpabilità. Ma addirittura di situazioni da dove sono derivati guai per il Milan.

Milan, elettrocardiogramma piatto per De Ketelaere — Il gol della Roma è partito, per esempio, con De Ketelaere che, ricevuta palla da Theo Hernández, ha appoggiato il pallone a Sandro Tonali in maniera scarica, moscia. La spallata presa da Gianluca Mancini non è fallo, non giustifica l'ex Bruges né lo solleva da responsabilità sulla rete incassata dal Diavolo all'Olimpico. La mollezza dimostrata in questa circostanza è l'essenza della stagione del classe 2001.

Quella mollezza, quella mancanza di ferocia che ha gli fanno costantemente preferire Brahim Díaz. Che quando gioca mette anima, cuore e testa, oltre che tecnica. CDK vive una situazione di timidezza agonistica. Che, però, per 'gazzetta.it', dopo otto mesi in Italia dovrebbe essersi ridotta e non peggiorata. Il giocatore sembra non essere proprio in fiducia: settimana dopo settimana, un gol sbagliato dopo l'altro, una panchina dopo l'altro, lo status psicologico non è migliorato.

Anzi, in Roma-Milan, quando Rafael Leão ha scoccato il cross da cui nasce il pari di Alexis Saelemaekers, CDK ha spinto via visibilmente Roger Ibañez. Spinta veniale, ma plateale. L'arbitro avrebbe potuto valutarla diversamente, così come il V.A.R.. E, in tal caso, il belga, con una sua 'giocata', avrebbe deciso - in negativo - l'esito della partita. La pazienza dei tifosi è arrivata al limite. Non avrebbero voluto vederlo in campo contro la Roma.

La società punta su di lui per la prossima stagione — E dire, eppure, che De Ketelaere avrebbe le qualità tecniche per dare il suo contributo soprattutto in partite così. Poi, una volta pagato 35 milioni di euro, è anche giusto provare a farlo entrare in fiducia. Con buona pace dei numeri stagionali, che parlano di 1.355' in campo, su 36 presenze delle quali solo 12 da titolare. Quindi nessun gol, un solo assist (a fine agosto 2022) e una media-voto di 5,46.

Al di là di tutto questo, però, il Milan non ha intenzione di scaricare De Ketelaere dopo appena una stagione. Per la 'rosea', le idee del club su CDK sono molto chiare: la prossima stagione dovrà essere quella del salto di qualità, sotto tutti gli aspetti. La dirigenza ha già fatto capire chiaramente che tutto ciò avverrà a Milanello e non altrove.