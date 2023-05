Calciomercato Milan – 15 milioni per il vice Bennacer: le ultime news

Domani sera, alle ore 21:00, il Milan ospiterà la Cremonese a 'San Siro' per la 33^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è impegnata nella lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League e, pertanto, mette nel mirino tre punti contro i grigiorossi, ad un passo dalla retrocessione nella serie cadetta. Per le strategie di mercato del Diavolo, in vista della prossima stagione, infatti, giocare o meno in Champions fa tutta la differenza del mondo. Vi spieghiamo i motivi.