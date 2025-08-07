Giovanni Branchini, procuratore dell'allenatore Massimiliano Allegri, qualche sera fa, a 'Sky Sport', sulla 'telenovela' - poi risoltasi con l'acquisto del giocatore - Ardon Jashari, aveva affermato: «Non pensiate che Max dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. Siete così sicuri sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d’accordo su questa operazione».