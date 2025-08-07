Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Jashari: “Si realizza il sogno che avevo da bambino”

Colpo di calciomercato del Milan, che prende dal Bruges, per 37 milioni di euro bonus inclusi, il centrocampista Ardon Jashari
Da ieri pomeriggio, come ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Ardon Jashari è diventato ufficialmente un colpo di calciomercato del Milan, un nuovo giocatore a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Sbarcato martedì sera all'aeroporto di Linate, a Milano, ieri ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina' e poi ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030.

Calciomercato Milan, le cifre dell'affare Jashari

Tutto molto rapido, forse anche per recuperare il tanto tempo perduto: la trattativa con il Bruges, che dalla sua cessione secondo il 'CorSport' ha ricavato 34 milioni di euro più 3 di bonus, è durata quasi due mesi. Jashari, che indosserà la maglia numero 30, ha detto sui social le sue prime parole da giocatore del Milan. «Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di incontrarvi e forza Milan».

Poi ha aggiunto: «Quando ho scelto il Milan ho dato subito la mia parola. È un sogno che avevo da bambino e ora si realizza». In giornata Jashari si allenerà a Milanello, con i suoi nuovi compagni, agli ordini del tecnico Allegri. Sui social, intanto, Jashari ha detto addio al Bruges così.

Il saluto al Bruges via social

"Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane. E quel che ho da dire è semplice: grazie. Grazie, Bruges. Grazie ai tifosi, ai compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di performare al meglio. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient'altro che gratitudine. Ora è tempo per un altro step nella mia carriera".

