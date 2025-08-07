Calciomercato Milan, Jashari: “Si realizza il sogno che avevo da bambino”

Poi ha aggiunto: « Quando ho scelto il Milan ho dato subito la mia parola. È un sogno che avevo da bambino e ora si realizza ». In giornata Jashari si allenerà a Milanello , con i suoi nuovi compagni, agli ordini del tecnico Allegri. Sui social, intanto, Jashari ha detto addio al Bruges così.

"Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane. E quel che ho da dire è semplice: grazie. Grazie, Bruges. Grazie ai tifosi, ai compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di performare al meglio. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient'altro che gratitudine. Ora è tempo per un altro step nella mia carriera".