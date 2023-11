Milan, che succede nello spogliatoio? La risposta di Bianchin (Gazzetta)

"Non c'è una congiura anti-Pioli, ma ..." — Chiaramente, le prossime due gare, contro PSG in Champions League e Lecce in campionato, diranno tanto sul futuro di Pioli. Ma per Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', la proprietà ha confermato la fiducia all'allenatore anche perché avrebbe ancora la squadra dalla sua parte.

Pioli, insomma, non sarebbe stato mollato dal suo gruppo. E, ha aggiunto Bianchin, nello spogliatoio del Milan "non c’è certo una congiura anti-Pioli", sebbene sia "percepibile uno smarrimento", per via di alcune decisioni - soprattutto tattiche - prese da Pioli nelle ultime settimane e che non hanno pagato. LEGGI ANCHE: Milan, fiducia a Pioli: il club è convinto di una cosa >>>

