Stadio, ricavi, NBA Europe: RedBird cresce e con lui l’universo e il brand Milan

Gerry Cardinale, managing partner di un fondo RedBird in piena crescita, ha piani ambiziosi per il futuro del Milan, club di cui è proprietario dal 2022. Ecco quali sono secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il progetto di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022, per il club di Via Aldo Rossi sia a lungo termine e vada avanti su due binari: i risultati sul campo e quelli fuori.

Milan centrale nei pensieri di RedBird e di Cardinale

Non due binari distinti, ma uno sviluppo parallelo, con l'obiettivo di portare in alto il Milan. I risultati sul campo sono sotto gli occhi di tutti, ma ci sono altri dati importanti per la società. Il dossier sul nuovo stadio è, chiaramente, in primo piano. Rappresenta una priorità strategica perché consentirà di aumentare i ricavi e di rafforzare ulteriormente la competitività del club, economica e sportiva.

La speranza del Milan (e dell'Inter, giacché lo stadio sarà realizzato insieme) è che non ci siano altri stop o rallentamenti nella strada verso il nuovo impianto. Che, logicamente, non porterà nuovi ricavi prima del 2031 o 2032. Motivo per cui i dirigenti del Milan lavorano per incrementarli in altra maniera.

Ricavi al + 66% nel giro di tre anni

Dai 297,7 milioni di euro della stagione 2021-2022, il Milan è arrivato a incassarne 495 nella stagione 2024-2025: un incremento del 66%. Super traguardo, che si somma agli ultimi tre bilanci chiusi in utile. La forza del brand Milan è certificata, poi, da altre analisi - come quella di Deloitte - che ha indicato il Milan come il primo club europeo per crescita commerciale e matchday nell’ultima stagione analizzata.

Motivo di giubilo per Cardinale, che considera - secondo la 'rosea' - il Milan centrale nell'ecosistema di RedBird. Il Diavolo ha una piattaforma globale con oltre 500 milioni di tifosi e più di 200 milioni di followers sui social. Numeri che potrebbero aumentare ancora se Cardinale diventasse proprietario di una franchigia della NBA Europe, che vedrà la luce nel 2027. Il progetto, legato a Milano e al Milan, non è semplice: investimento iniziale notevole (da 500 milioni a un miliardo di euro) ma interesse concreto.

