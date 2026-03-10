La speranza del Milan (e dell'Inter, giacché lo stadio sarà realizzato insieme) è che non ci siano altri stop o rallentamenti nella strada verso il nuovo impianto. Che, logicamente, non porterà nuovi ricavi prima del 2031 o 2032. Motivo per cui i dirigenti del Milan lavorano per incrementarli in altra maniera.
Ricavi al + 66% nel giro di tre anni—
Dai 297,7 milioni di euro della stagione 2021-2022, il Milan è arrivato a incassarne 495 nella stagione 2024-2025: un incremento del 66%. Super traguardo, che si somma agli ultimi tre bilanci chiusi in utile. La forza del brand Milan è certificata, poi, da altre analisi - come quella di Deloitte - che ha indicato il Milan come il primo club europeo per crescita commerciale e matchday nell’ultima stagione analizzata.
Motivo di giubilo per Cardinale, che considera - secondo la 'rosea' - il Milan centrale nell'ecosistema di RedBird. Il Diavolo ha una piattaforma globale con oltre 500 milioni di tifosi e più di 200 milioni di followers sui social. Numeri che potrebbero aumentare ancora se Cardinale diventasse proprietario di una franchigia della NBA Europe, che vedrà la luce nel 2027. Il progetto, legato a Milano e al Milan, non è semplice: investimento iniziale notevole (da 500 milioni a un miliardo di euro) ma interesse concreto.
