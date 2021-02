CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno della Champions League. Vittorie esterne, ieri sera, del PSG (1-4 contro il Barcellona) e del Liverpool (0-2 a Budapest contro il RB Lipsia). Stasera, invece, toccherà alla Juventus di Andrea Pirlo, che andrà in scena in casa del Porto.

In alto, sotto la testata, si parla del deferimento di Claudio Lotito, Presidente della Lazio, sulla questione della violazione al protocollo CoVid prima delle gare di campionato contro Torino e Juventus. I biancocelesti avrebbero schierato giocatori positivi in campo e in distinta.

Il club romano, ora, rischia grosso. La classifica di Serie A cambierà ancora a tavolino? Infine, la questione diritti tv: Sky rilancia su DAZN e mette sul piatto, subito, 505 milioni di euro.