Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (17/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus che, questa sera alle ore 21:00, sarà di scena in Champions League. Avversario degli ottavi di finale, il Porto. La ‘Vecchia Signora‘ insegue una coppa che, nella Torino bianconera, manca ormai da ben 25 anni. Ieri sera, intanto, super Kylian Mbappé: tripletta nell’1-4 del PSG in casa del Barcellona. Vittoria esterna, 0-2, anche per il Liverpool in casa del RB Lipsia. Accenno anche al derby di Milano, in programma domenica pomeriggio a ‘San Siro‘, con Milan e Inter che potranno schierare Ismaël Bennacer e Christian Eriksen: regia e fantasia. Infine, deferito Claudio Lotito, Presidente della Lazio, per aver schierato dei calciatori positivi in allenamento ed in gara. I biancocelesti ora rischiano …

