CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 15 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della giornata di campionato appena trascorsa. Nel 27° turno di Serie A l’Inter di Antonio Conte ha messo le mani su gran parte dello Scudetto. Vittoria, 1-2, dei nerazzurri nella Torino granata e concomitante sconfitta interna, 0-1, del Milan di Stefano Pioli a ‘San Siro‘ contro il Napoli.

Il tutto mentre la Juventus passa a Cagliari, 1-3, grazie alla tripletta di un Cristiano Ronaldo in stato di grazia. E graziato dall’arbitro, che non lo ha espulso per un brutto intervento su Alessio Cragno. Sconfitta per 2-0, invece, la Roma in casa del Parma, con Paulo Fonseca, però, inviperito per la decisione di non concedere un rigore solare a Lorenzo Pellegrini sul punteggio di parità.

