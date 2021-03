Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, parla della fuga Scudetto dell’Inter di Antonio Conte. Vittoria sofferta, 1-2, in casa del Torino ma +9 in classifica sul Milan. I rossoneri, infatti, perdono 0-1 a ‘San Siro‘ contro il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Polemiche roventi, però, per la mancata concessione di un rigore su Theo Hernández nel finale. Tripletta, invece, di Cristiano Ronaldo in Cagliari-Juventus 1-3: il portoghese ha scavalcato Pelé nella classifica marcatori di tutti i tempi. Peccato, però, che CR7 meritasse, prima del suo show, un cartellino rosso diretto per intervento in gioco pericoloso sul portiere Alessio Cragno.

