Milan-Napoli, Pioli: “Paghiamo le assenze. Ma dobbiamo reagire”

Milan-Napoli, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: “È stata una partita complicata, difficile. Anche per le qualità dei nostri avversari. Ma combattuta. Non avevamo concesso tanto, e nemmeno costruito tanto. Il secondo tempo l’avevamo cominciato meglio. L’episodio del gol ha cambiato la partita. La squadra, poi, ha reagito, meritava anche il pareggio per le occasioni che abbiamo avuto. Peccato non esserci riusciti”.

Sulla condizione della sua squadra: “Paghiamo soprattutto le assenze, si stanno protraendo da tanto tempo. I giocatori stanno giocando tanto, tantissimo. Non abbiamo tante rotazioni ed alla fine lo puoi pagare. Era il percorso che volevamo, giocare ogni tre giorni, ci stiamo riuscendo. Sappiamo, però, che adesso arriva il momento decisivo della stagione e cercheremo di farci trovare pronti”.

Sul recupero fisico per l’Europa League: “Da domenica a giovedì qualcosina recuperi, da giovedì a domenica è più difficile. La partita è stata difficile dal punto di vista tecnico. Dovevamo giocare più pulito, muoverci di più, troppi errori non ci hanno permesso di fare la partita che volevamo”.

Su Milan-Manchester United: “Dobbiamo pensare a recuperare giocatori, energie. Ora abbiamo una partita da dentro o fuori difficile, stimolante. Il pareggio è un risultato parzialmente favorevole che non ci permette di gestire niente contro un avversario molto forte. Dobbiamo recuperare le energie”.

Sul Milan k.o. per i troppi elogi: “Non credo. Siamo sempre stati molto attenti ed equilibrati, senza mai esaltarci dopo una buona prestazione né deprimerci dopo una non positiva. A livello tecnico abbiamo sbagliato tanti passaggi che di solito non sbagliamo. Non ci ha permesso di fare una prestazione più continua”.

Sui motivi del k.o. contro il Napoli: "È una sconfitta che fa male per tutto, perché la prestazione non è stata positiva, perché non abbiamo migliorato la classifica, per l'espulsione di Ante Rebić. Chiaro, non è stata una serata positiva, ma dobbiamo pensare alla prossima partita con attenzione, determinazione e convinzione".