CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 14 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con gli ‘Scherzi da Scudetto‘ compiuti da Napoli e Spezia ai danni di Juventus e Milan. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, grazie a un gol su rigore di Lorenzo Insigne, hanno avuto la meglio sui bianconeri al ‘Diego Armando Maradona‘.

Altri bianconeri, quelli scatenati dello Spezia, invece, hanno distrutto per 2-0 il Milan al ‘Picco‘. I commenti di Gattuso e di Stefano Pioli in copertina. E stasera, battendo la Lazio nel posticipo di ‘San Siro‘, l’Inter ha la ghiotta opportunità di andare in vetta alla classifica del campionato di Serie A.

A Liverpool, intanto, è crisi nera per la squadra di Jürgen Klopp e per il suo portiere Alisson.