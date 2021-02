Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (14/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina al Milan di Stefano Pioli ed all’Inter di Antonio Conte. ‘Shock Milan‘, ieri sera, a La Spezia, dove i rossoneri sono stati abbattuti dai padroni di casa. 2-0 per i liguri, risultato che sta anche stretto allo Spezia. Un flop del quale stasera, a ‘San Siro‘, può approfittare la squadra nerazzurra, impegnata nel posticipo contro la Lazio. Nel riquadro laterale, invece, si parla di Napoli-Juventus: gara vinta per 1-0 dagli azzurri grazie ad un calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Infine, in basso, uno speciale dedicato a Gianni Rivera che, 60 anni fa, giocava la sua prima stagione con la maglia del Milan.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA