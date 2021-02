Spezia-Milan, Pioli: “Troppo brutti per essere questi, su Rebic…”

Spezia-Milan, le parole di Pioli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni:

Sulle discussioni in campo

“E’ vero. In campo ci si parla per trovare delle soluzioni che poi non abbiamo messo in campo. Se mi guardo indietro non si sarebbe mai aspettato una prestazione del genere, non siamo riusciti ad uscire dalla pressione. Partita difficile peggiorata nel secondo tempo quando siamo andati sotto ed è diventata già dura”.

Se questa sconfitta fa perdere certezze

“Le certezze le abbiamo trovate lungo il nostro percorso. Quando giochiamo con le nostre idee facciamo bene, stasera non ci siamo riusciti ma dobbiamo ripartire. Sono sicuro che ci faremo trovare preparati”.

Se è la difficoltà di una partita o del periodo

“La squadra sta bene. Stasera non siamo riusciti ad esprimerci. Visto che siamo stati troppo brutti lavoreremo per ritornare quelli che siamo. Alcuni giocatori stanno recuperando la condizione, ma stasera alcuni hanno messo minutaggio. C’è solamente la difficoltà di un campionato che quando non riesci ad esprimerti fai fatica. Ripartiamo con determinazione perchè abbiamo le qualità per ritmare a fare le nostre cose”.

Cosa si doveva fare

“Muovere la palla velocemente e muoverci meglio senza palla. Lo abbiamo fatto poco e con poca intensità e abbiamo favorito la loro pressione”.

Su Rebic

“Rebic ha avuto un piccolo infortunio al ginocchio, penso dovrebbe recuperare già per giovedì. Da domani penseremo a Belgrado e ai prossimi impegni. Stiamo riprendendo tutti i giocatori per le prossime. Cerchiamo di assaporare questa delusione per ripartire”.

Se c’è rammarico per non aver approfittato della sconfitta della Juventus

“C’è rammarico per non aver messo in campo una prestazione all’altezza. Va archiviare e ritornare a giocare come sappiamo perché abbiamo la voglia di farlo”.

