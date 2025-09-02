Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Condò: “Milan, calciomercato difficile da giudicare. Ecco il mio voto”

ULTIME MILAN NEWS

Condò: “Milan, calciomercato difficile da giudicare. Ecco il mio voto”

Condò: 'Milan, calciomercato difficile da giudicare. Ecco il mio voto'
Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha dato un voto al calciomercato delle squadre di Serie A: il giudizio sul Milan
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha dato un voto al calciomercato estivo 2025 condotto dalle 20 squadre della nostra Serie A. Quale giudizio ha espresso sul Milan? Ve lo riportiamo qui di seguito.

Calciomercato Milan, l'opinione di Condò sul 'CorSera'

—  

"Il calciomercato più difficile da giudicare è quello del Milan perché in tre mesi ce ne sono stati diversi, e lo scivolone contro la Cremonese ha rimescolato le carte. Alcuni balletti, quelli su Victor Boniface e Conrad Harder in particolare, hanno riaperto un tema che si sperava archiviato, quello dei conflitti interni".

LEGGI ANCHE

"Poi, i giocatori ci sono come in fondo c’erano anche l'anno scorso - ha proseguito Condò sul calciomercato del Milan -. Luka Modrić a una gara alla settimana non si discute, Christopher Nkunku a Lipsia era un cecchino, Adrien Rabiot è il pretoriano di Massimiliano Allegri per eccellenza. Mentre non convince la difesa lasciata praticamente com’è".

"Tutto caricato sulle spalle del tecnico. Il 6 ci sta, ma ..."

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nostro voto alla sessione estiva 2025 >>>

"Alla fine è stato caricato tutto sulle spalle del tecnico, che le ha larghe, perché certe compatibilità sono tutte da trovare. Il 6 ci sta, per aumentarlo occorrono verifiche: è stato ceduto Tijjani Reijnders, non a caso il bilancio della campagna è in attivo", ha chiosato Condò sui rossoneri.

Leggi anche
Milan, Colombo: “Allegri ha dalla sua parte l’esperienza ed il tempo”
Milan, Pasotto: “L’auspicio è che Nkunku ripercorra il cammino di Pulisic”

© RIPRODUZIONE RISERVATA