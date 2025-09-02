Condò: “Milan, calciomercato difficile da giudicare. Ecco il mio voto”

"Poi, i giocatori ci sono come in fondo c’erano anche l'anno scorso - ha proseguito Condò sul calciomercato del Milan -. Luka Modrić a una gara alla settimana non si discute, Christopher Nkunku a Lipsia era un cecchino, Adrien Rabiot è il pretoriano di Massimiliano Allegri per eccellenza. Mentre non convince la difesa lasciata praticamente com’è".

"Alla fine è stato caricato tutto sulle spalle del tecnico, che le ha larghe, perché certe compatibilità sono tutte da trovare. Il 6 ci sta, per aumentarlo occorrono verifiche: è stato ceduto Tijjani Reijnders, non a caso il bilancio della campagna è in attivo", ha chiosato Condò sui rossoneri.