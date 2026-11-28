Il Milan ha dato una concreta 'riassestata' alla sua classifica nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 vincendo, in rimonta, per 4-2 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia) contro i padroni di casa dell'Olympiacos. La squadra di Rúben Amorim ha segnato 3 gol in 15', grazie a Omari Hutchinson (56'), Alphadjo Cisse (63') e Christian Pulisic (71'), suggellando poi il successo con l'acuto di Diego Moreira in pieno recupero (95').

Europa League, la classifica del Milan e la corsa alla Top 8

L'analisi di Giovanni Capuano sulle rimonte europee delle italiane

"Tre rimonte per tre vittorie, tutte importanti seppur in modo differente per Amorim, Spalletti e Sarri", ha esordito Capuano, ricordando come anche la Juventus e l'Atalanta abbiano battuto in rimonta, rispettivamente, l'Omonia Nicosia (4-1) e il Borac (3-2) nei loro match di Europa e Conference League".

Con questa vittoria, il Milan sale a quotanella fase campionato di Europa League, issandosi al: ottime chance, dunque, per la squadra rossonera di centrare quanto meno la qualificazione ai(dal 9° al 24° posto), ma anche concrete possibilità di arrivare nella, e quindi qualificarsi direttamente agli ottavi, battendo nelle prossime partite(unico match in trasferta) e, giornalista, ha scritto su Olympiacos-Milan - nell'ambito di un approfondimento più vasto sulle italiane in Europa e Conference League - su 'Panorama':

Il giornalista ha poi sottolineato il cambio di mentalità dei club italiani nelle coppe europee rispetto al passato:

"C'è della qualità anche dalle nostre parti e, a differenza del passato, c'è anche il rifiuto a ritenere Europa e Conference League solo come una scocciatura di metà settimana - ha incalzato Capuano -. Solo così si può spiegare la foga messa da Milan e Atalanta per ribaltare il doppio svantaggio in Grecia e Serbia mentre la Juventus si è prima complicata la vita e poi si è distesa con i ciprioti".

Capuano ha evidenziato come, seppur non si trattasse di avversari di primissimo livello per rossoneri, bianconeri e nerazzurri, erano comunque trappole che rischiavano di scattare.

Calciomercato Milan, Omari Hutchinson cambia i piani su Endrick?

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"Nel caso del Milan, l'Olympiacos spaventava per vecchi ricordi e perché avanti di due gol ha mostrato ai rossoneri lo spettro di una cacciata precoce dall'Europa di riserva che sarebbe stata umiliante per la storia del Diavolo. 'Queste sono vittorie che svoltano la stagione' ha detto Amorim e rischia di avere ragione. Per una volta, l'uomo del match è venuto da quelle che sono considerate le seconde linee: Omari Hutchinson ha vissuto una serata di gloria allungando la sua ombra anche sulle scelte del mercato di gennaio".

Sofermandosi infine sul valore specifico del successo rossonero al Pireo, Capuano ha lanciato uno spunto preciso in vista della sessione invernale:

L'inglese, infatti, è arrivato in rossonero nell'ultimo calciomercato estivo, 'last minute', per il fallimento del colpo Endrick, ora cercato nuovamente dal Diavolo. Ma con un Hutchinson così, non è che il Milan decida di rivolgere altrove le proprie attenzioni?