Champions League, il Milan ci crede: gli scontri diretti sono un problema

Milan, per la Champions League serve invertire la tendenza: contro le big...

Nelle nove giornate rimanenti, scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola, il Milan ha un calendario piuttosto equilibrato: cinque scontri con le big (Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma) e quattro sfide meno impegnative, almeno sulla carta (Udinese, Venezia, Genoa e Monza). Ci sono due fattori che non aiutano i rossoneri: la continuità di risultati che manca e le difficoltà negli scontri diretti. All'andata il Milan ha perso contro Napoli, Fiorentina, Atalanta e Bologna e pareggiato contro la Roma. Nessuna vittoria, dunque, contro le squadre da affrontare in questo rush finale. Se resta ancora una speranza accesa per il quarto posto e per la Champions League, passerà proprio da queste partite. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao preferisce Musah a Fofana: i numeri dicono che...>>>