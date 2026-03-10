Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, ha assistito domenica sera a 'San Siro' al derby vinto dal suo Milan contro l'Inter e ha ribadito la fiducia totale in Massimiliano Allegri per il futuro

Daniele Triolo Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 09:09)

Giunto in Italia nel weekend, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 - ha assistito, domenica sera a 'San Siro', al derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-0 contro l'Inter con la sensazione che il progetto a cui sta lavorando da qualche tempo stia prendendo definitivamente quota. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Cardinale, gioia nel vedere il Milan di Allegri — Al termine del derby, Cardinale è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutti e per ringraziare tutti: calciatori, staff tecnico, dirigenti e tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte. Cardinale si è detto orgoglioso della prestazione dei giocatori, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dello spirito. Perché non hanno mollato mai. Il patron ha fatto capire come, dopo le tre visite degli ultimi 45 giorni, sarà al fianco della squadra anche nelle prossime settimane.