Pertanto, almeno questo si evince, Cardinale si rivedrà presto dalle parti di Milanello e di San Siro. Soprattutto, Cardinale ha voluto ribadire la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico Allegri. C'era bisogno di un vincente come Max per ripartire dopo l'ottavo posto dell'ultima stagione. Il managing partner di RedBird, ha riferito la 'rosea', è soddisfatto delle scelte dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović e del direttore sportivo Igli Tare, che hanno puntato forte su Allegri per la panchina.
Scatterà l'opzione fino al 2028 prevista nel contratto del tecnico—
Cardinale, insomma, è convinto che il percorso sportivo intrapreso sia quello giusto ed è convinto che Allegri sia l'uomo con cui costruire il futuro di un Milan di nuovo nell'Europa che conta. L'opzione di rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2028 a piazzamento in Champions League ottenuto è considerata la chiave per dare al progetto quella durata necessaria per crescere ulteriormente. E per portare in bacheca altri trofei. La qualificazione in Champions rimane l'obiettivo: per il quotidiano sportivo nazionale, Cardinale non ha messo 'pressione' ad allenatore e giocatori chiedendo di vincere lo Scudetto.
La Seconda Stella arriverà, magari a fine maggio o magari tra un anno. Intanto, però, questo Milan di Allegri che viaggia forte, con 60 punti dopo 28 giornate, piace al patron Cardinale per cui, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo è al centro dei pensieri. Non ha mai pensato, infatti, di acquistare il club rossonero per un mero investimento finanziario.
