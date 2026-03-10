Pianeta Milan
Cardinale, piena fiducia in Allegri: ecco quale sarà la ‘chiave’ del progetto Milan

Cardinale mette Allegri al centro del progetto Milan: massima fiducia in lui, ma non soltanto
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, ha assistito domenica sera a 'San Siro' al derby vinto dal suo Milan contro l'Inter e ha ribadito la fiducia totale in Massimiliano Allegri per il futuro
Giunto in Italia nel weekend, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 - ha assistito, domenica sera a 'San Siro', al derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-0 contro l'Inter con la sensazione che il progetto a cui sta lavorando da qualche tempo stia prendendo definitivamente quota. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Cardinale, gioia nel vedere il Milan di Allegri

Al termine del derby, Cardinale è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutti e per ringraziare tutti: calciatori, staff tecnico, dirigenti e tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte. Cardinale si è detto orgoglioso della prestazione dei giocatori, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dello spirito. Perché non hanno mollato mai. Il patron ha fatto capire come, dopo le tre visite degli ultimi 45 giorni, sarà al fianco della squadra anche nelle prossime settimane.

Pertanto, almeno questo si evince, Cardinale si rivedrà presto dalle parti di Milanello e di San Siro. Soprattutto, Cardinale ha voluto ribadire la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico Allegri. C'era bisogno di un vincente come Max per ripartire dopo l'ottavo posto dell'ultima stagione. Il managing partner di RedBird, ha riferito la 'rosea', è soddisfatto delle scelte dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović e del direttore sportivo Igli Tare, che hanno puntato forte su Allegri per la panchina.

Scatterà l'opzione fino al 2028 prevista nel contratto del tecnico

Cardinale, insomma, è convinto che il percorso sportivo intrapreso sia quello giusto ed è convinto che Allegri sia l'uomo con cui costruire il futuro di un Milan di nuovo nell'Europa che conta. L'opzione di rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2028 a piazzamento in Champions League ottenuto è considerata la chiave per dare al progetto quella durata necessaria per crescere ulteriormente. E per portare in bacheca altri trofei. La qualificazione in Champions rimane l'obiettivo: per il quotidiano sportivo nazionale, Cardinale non ha messo 'pressione' ad allenatore e giocatori chiedendo di vincere lo Scudetto.

La Seconda Stella arriverà, magari a fine maggio o magari tra un anno. Intanto, però, questo Milan di Allegri che viaggia forte, con 60 punti dopo 28 giornate, piace al patron Cardinale per cui, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo è al centro dei pensieri. Non ha mai pensato, infatti, di acquistare il club rossonero per un mero investimento finanziario.

