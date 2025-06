Calciomercato Milan, Vlahovic idea viva: e spunta l’unica vera alternativa

"Sempre molto attivo il Milan che ha detto no all'ultima offerta dell'Atletico Madrid intorno ai 20 milioni per Theo Hernandez, che invece aveva detto sì ai Colchoneros per un quadriennale da 6 milioni a stagione. Da capire se la fumata nera di giovedì sera sia definitiva o se l'agente del terzino Quilon possa riuscire a ricomporre la frattura. Per sostituirlo il sogno di Max Allegri è lo juventino Cambiaso, che però dovrebbe restare in bianconero rinnovando il contratto fino al 2030: occhio quindi a Zinchenko dell'Arsenal che piace parecchio al management milanista. Intanto i rossoneri sono in pressing per prendere due centrocampisti: nel mirino ci sono Ricci (Torino), Xhaka (Leverkusen) e Jashari (Bruges). Un paio di loro potrebbero sbarcare a Milanello nei prossimi giorni".